Пермь, , 21:11 — REGNUM Находящиеся в «самоизоляции» жители Пермского края смогут навещать своих пожилых маломобильных родственников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Краевое министерство соцразвития уже проработало порядок выдачи населению соответствующих разрешений. Поручение сделать это дал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Решение ещё только будет закреплено в соответствующем указе. Но граждане уже могут дистанционно подавать заявки на получение пропуска. Как сообщало ИА REGNUM, режим «самоизоляции» ввели в Пермском крае со 2 апреля.