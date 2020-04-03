Москва, , 21:11 — REGNUM Россия приостанавливает выполнение международных авиарейсов для вывоза российских граждан на родину. Об этом сообщает 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточняется, авиарейсы перестанут выполняться с полуночи субботы, 4 апреля.

Сообщается, что в дальнейшем вывоз туристов из-за рубежа будет осуществляться по специальному графику. Он будет сформирован на основании заявок, которые граждане смогут подать через специальную форму на едином портале государственных услуг. Она станет доступна с завтрашнего дня.