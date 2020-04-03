Анкара, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Людям, не достигшим 20-летнего возраста, в Турции запретили выходить на улицу, передаёт 3 апреля TRT.
Соответствующее объявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к согражданам. Эта мера начинает действовать с нуля часов 4 апреля.
Также в трёх десятках турецких городов вводится запрет на выезд и въезд. Эта же мера распространяется на провинцию Зонгулдак.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превышает 15,6 тыс., количество летальных исходов превышает 270.
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