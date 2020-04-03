Челябинск, , 21:00 — REGNUM В Челябинской области власти обещают поддержать многодетные семьи и матерей-одиночек. Речь идёт о тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, сообщает губернатор Алексей Текслер.

По его словам, сейчас областное правительство готовит для них дополнительный пакет поддержки. В частности, такие категории смогут получить помощь продуктами питания, которые выпустили местные производители.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти обещают поддержать предпринимателей. Им снизят налоговое бремя. А безработные получат право на пособие в размере 15 тыс. рублей ежемесячно.