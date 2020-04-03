Йошкар-Ола, , 20:58 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 30 апреля. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава республики поручил оперативному штабу проработать комплекс мероприятий по организации специального порядка передвижения транспортных средств по территории республики.

Госсобранию региона предложено проработать вопрос установления дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на период действия режима повышенной готовности.

Кроме того, будет определен перечень предприятий, которые смогут возобновить работу на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда регионов России на фоне борьбы с распространением коронавируса в качестве одной из мер решили ограничить продажу алкогольных напитков. Так, в Карелии «горячительные» напитки можно купить только с 10:00 до 14:00 по местному времени. В Башкирии временные рамки немного шире — с 10:00 до 18:00. Странную инициативу поддержали в Красноярском крае, ограничив время продажи с 10:00 до 18:00.

При этом в Забайкальском крае решили вообще запретить продажу алкогольных напитков. В то же время в Минпромторге России рекомендовали регионам не менять существующий механизм продажи алкоголя.