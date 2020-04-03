Москва, , 20:57 — REGNUM Не отчаиваться и не драматизировать ситуацию с возможной отменой освящения куличей в храмах призвал верующих глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью РИА Новости.

Митрополит призвал прихожан Русской православной церкви со смирением и спокойствием отнестись к ситуации, когда им предписана самоизоляция, а также не драматизировать ситуацию, если не будет возможности освятить в Великую субботу пасхальные куличи, яйца и пасхи.

Как пояснил священнослужитель, в случае, если такое произойдёт, то на следующий год, придя освящать куличи, всем нужно будет вспомнить эти дни пасхального затвора и возрадоваться возможности свободно пройти в храм и вместе молиться, что очень многие раньше не ценили.

Иларион отметил, что у верующих в эти сложные дни не должно быть никакого страха, уныния, беспокойства и паники. Православным нужно перестать предаваться отчаянию и создавать свои маленькие домашние церкви.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с проведением пасхальных служб в храмах и монастырях.

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