Тайбэй, , 20:48 — REGNUM Крупные штрафы вводятся на Тайване для тех, кто откажется носить защитные маски в транспорте, сообщили 3 апреля в местном минздраве.

Штраф будет составлять три тысячи тайваньских долларов, а в худшем случае — 15 тыс. (это уже порядка $495).

Напомним, на Тайване, где подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом, с 4 апреля введено обязательное требование носить защитные маски в общественном транспорте.

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