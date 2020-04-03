Кишинёв, , 20:42 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число достигло 591. Об этом 3 апреля сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM. Среди инфицированных за сутки — 17 медработников.

Также за сутки еще два человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, в том числе один врач. Число жертв коронавируса в Молдавии таким образом выросло до восьми.

В республике действует режим чрезвычайного положения. Международное транспортное сообщение приостановлено, а въезд в страну ограничен.

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