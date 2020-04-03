Чебоксары, , 20:34 — REGNUM Ряд организаций в Чувашии смогут возобновить работу с 6 апреля. Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев.

«Мы решили дать возможность начать работу производственным организациям, при условии соблюдения всех мер безопасности, как то проведение дезинфекции, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и других. Мы максимально упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Вы сами может выдать своим сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы. При этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, в то время, когда не находятся на рабочих местах», — отметил руководитель республики.

При этом все актуальные проблемы сотрудники и руководители предприятий могут решить по телефону горячей линии, где на все вопросы будут даны оперативные ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дополнительных мер по усилению безопасности в республике значительно сокращаются пассажирские перевозки. С 3 апреля и до особого распоряжения в Чувашии приостанавливаются пассажирские перевозки по междугородним маршрутам, а также «перевозки пассажиров и багажа по заказам». Кроме того, ограничиваются пригородные перевозки «с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часа». Также ограничения коснутся маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском.