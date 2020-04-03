Москва, , 20:33 — REGNUM Службы в храмах и монастырях Русской православной церкви не будут остановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса. Об этом 3 апреля сообщил журналистам глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Иларион пояснил, что службы в храмах и монастырях не останавливались ни на день и не будут остановлены в дальнейшем. То же касается и служб на Пасху. Совершаются и будут совершаться все таинства и богослужения, в том числе и таинство причастия.

Митрополит указал, что вопрос с допуском верующих в храмы будет решаться по-разному в каждой епархии. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, где-то службы будут проходить при закрытых храмах, а где-то, возможно, к службе будет допущено ограниченное количество прихожан.

Иларион отметил, что патриарх Кирилл неоднократно призывал верующих сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции. Однако если верующие приходят на службы, то прогонять их никто не может и не будет, если не появится предписание о закрытии храмов. Священнослужитель уточнил, что такое предписание не будет решением церкви, а всегда будет исходить от местных властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ решат, допускать ли верующих на службы в Пасху