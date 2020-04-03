Пенза, , 20:31 — REGNUM С 4 апреля по многочисленным обращениям жителей города возобновят работу троллейбусы в Пензе. Выходить на линию они будут по графику выходного дня, в количестве 32 единиц.

Напоминаем, что в связи с уменьшением пассажиропотока на 80% мэрия Пензы приняла решение о временном приостановлении движения троллейбусов. Из-за введенного режима самоизоляции на территории Пензенской области в столице региона со 2 апреля приостановлено движение наземного электрического транспорта по маршрутам №№1, 2, 6, 7, 8, 9.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 30 апреля.

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