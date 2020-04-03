Ярославль, , 20:17 — REGNUM В школах Ярославской области с 6 апреля начинается дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент образования. Технические возможности позволяют осуществлять дистанционное обучение 80 процентов ярославских школьников. Основной формой работы будет онлайн-урок с различными формами обратной связи учителя и ученика.

Дистанционное обучение Yarregion.ru

«Если у школьника отсутствует личное техническое средство или нет возможности свободного выхода в интернет — таких 15,4%, то в дистанционном обучении будут использоваться SMS-сообщения с домашним заданием и сроками его выполнения, переписка в Viber и электронной почте, а также телефонное информирование», — разъяснили в региональном департаменте.

5 процентов школьников области вообще не имеют какой-либо возможности осуществлять онлайн-обучение.

«Для них учитель будет готовить пакет материалов и подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения (3 дня, неделя), в том числе выполнение заданий по учебнику и в тетради к фиксированной дате. Классный руководитель организует взаимодействие с родителями для выдачи и сбора выполненных детьми заданий на проверку», — рассказали о формате работы с учениками в департаменте.

Что касается детских садов Ярославской области, но принципы их работы с 6 по 30 апреля пока не разъяснены. В указе губернатора Ярославской области лишь уточняется необходимость осуществления образовательными организациями «присмотра и ухода за детьми родителей (законных представителей), на которых не распространяются ограничительные мероприятия»

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