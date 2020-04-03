Москва, , 20:14 — REGNUM Швейные предприятия Центрального федерального округа России переключаются на изготовление медицинских масок и защитных комплектов, сообщает 3 апреля Интерфакс со ссылкой на региональные власти Орловской, Владимирской, Смоленской, Белгородской и Тульской областей.

В частности, в Орловской области предприятия запланировали первую поставку в объёме 40 тыс. квадратных метров материала.

Во Владимирской области еженедельно производится 500 тыс. масок, к изготовлению которых подключились предприятия «Славянка Текстиль» (производство спецодежды), «Сударь» (фабрика мужских костюмов), «Победа» (швейная фабрика), компания «Аскона» (производство матрасов).

Смоленский электротехнический завод наладил специализированная линию по изготовлению трехслойных масок из спанбонда и ждет регистрационное удостоверение Росздравнадзора для их продажи.

Порядка десяти предприятий легкой промышленности Тульской области перепрофилируются для пошива защитных масок из сырья региональных производителей и планируют выпускать не менее 20 тыс. масок в день.

Тульское предприятие «Арнест МеталлПак» начало выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков, которых уже изготовлено свыше трёх млн штук.

Как сообщало, с начала пандемии коронавируса защитные маски, костюмы и антисептики стали пользоваться повышенным спросом не только медиков, но и рядовых граждан. Уже отмечен резкий рост цен на эти изделия.

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