Саратов, , 20:30 — REGNUM Начало пропускного режима в Саратовской области отложено с 4 на 10 апреля. Об этом объявил 3 апреля вице-губернатор Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.

«Комплекс мер по пропускной системе вводится с 10 апреля. Делаем это для того, чтобы завершить необходимые процессы всем, кто не успел этого сделать», — объяснил Стрелюхин.

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Напомним, что саратовские власти планировали начать пропускной режим со 2 апреля, но жители выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города на фоне режима самоизоляции. Позднее было принято решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, затем глава Саратова Михаил Исаев заявил, что пропуска можно будет получить дистанционно.

«На основании постановления регионального правительства на уровне муниципалитета добавлена возможность для работодателей в случае наличия технической возможности представлять реестр сотрудников, подписанный квалифицированной электронной подписью, в органы местного самоуправления для утверждения в электронном виде», сообщил Исаев.

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