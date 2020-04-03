Тула, , 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.

В частности, документов продлеваются ограничения на работу ресторанов, торговых центров, парков до 12 апреля. В то же время разрешена работа салонов красоты и парикмахерских — при условии работы по предварительной записи и при условии, что в помещении будет находиться не более пяти человек одновременно.

Режим самоизоляции для жителей Тульской области старше 65 лет вводится с 4 по 19 апреля, исключение — поход в магазин, обращение за медпомощью, выгул домашних животных. Листки нетрудоспособности на этот период будут оформлять дистанционно. Социально незащищённых граждан обещают обеспечить всем необходимым безвозмездно.

С 4 по 12 апреля для жителей области старше 65 лет и студентов будет приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов, а также скидок на проезд в пригородном и междугороднем транспорте. Стоимость единого месячного льготного проездного билета в следующем месяце уменьшится пропорционально количеству дней, на которые введены ограничения.