Донецк, , 20:07 — REGNUM Третий случай инфицирования коронавирусом подтверждён в ДНР, сообщили 3 апреля в пресс-службе минздрава Республики.

Уточняется, что вирус выявлен у жителя ДНР 62 лет, побывавшего в марте на территории Украины. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. В карантин также помещена жена пациента.

«Состояние пациента удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет», — сообщили в минздраве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор в ДНР было подтверждено два случая заражения SARS-CoV-2. Вирус был обнаружен 31 марта у жительницы ДНР, а затем 1 апреля у её ребёнка.

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