Грозный, , 20:04 — REGNUM Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов доложил о ситуации по заболеванию коронавирусом в республике на 19:30 3 апреля. По его словам, в настоящее время анализы 40 человек дали положительные результаты. Число подтвержденных случаев заболевания (с учетом одной умершей пациентки) составляет 12 человек.

У большинства находящихся на лечении граждан с диагнозом COVID-19 удовлетворительное состояние, отметил министр. По его словам, тяжелое состояние отмечается у двоих человек, одному из которых 61 год, второму — 83.

Под медицинским контролем в Чечне находятся 849 человек, вернувшиеся из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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