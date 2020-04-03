Осло, , 20:12 — REGNUM Заражение коронавирусом было подтверждено у 5,2 тыс. человек в Норвегии. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба института общественного здравоохранения страны.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 5 208 подтверждённых случаев заражения, случаев летального исхода зарегистрировано 44. Средний возраст скончавшихся от 51 года до 102 лет.

В стране проведено больше 100 тысяч тестов на коронавирус, из них положительный результат дают только 5% тестов. В настоящее время в отделения интенсивной терапии проходят лечение 109 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения назвала Европу ещё одним эпицентром пандемии коронавируса, наряду с Северной Америкой.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии