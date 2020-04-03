Чхаттисгарх, , 21:12 — REGNUM Появившиеся на свет в индийском штате Чхаттисгарх близнецы получили необычные имена, напоминающие о разразившейся в мире пандемии, сообщает 3 апреля Hindustantime.

Мальчик получил имя Ковид, а девочка — Корона: когда такими именами их стали называть сотрудники роддома, родители сделали свой выбор. Несмотря на то, что во всем мире с пандемией связаны весьма негативные ассоциации, мать детей, 27-летняя Прити Верма, считает, что есть и положительные моменты: вирус заставил задуматься про гигиену, сосредоточиться на санитарии, вынудил приобретать полезные привычки.

Родители допускают, что со временем могут сменить данные сейчас детям имена.