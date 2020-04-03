Москва, , 19:58 — REGNUM Загруженность дорог в Москве вечером в пятницу, 1 апреля, составляет 0 из 10 баллов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время незначительные затруднения в движении наблюдаются лишь на небольших отдельных участках столичных дорог.

По данным департамента транспорта Москвы, на утро 3 апреля движение наземного транспорта в городе сократилось на 75% по сравнению с обычными показателями, число личных автомобилей на дорогах снизилось на 62%, количество ДТП упало на️ 94%.