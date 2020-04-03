Тверь, , 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области. Мужчина будет выписан на следующей неделе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 3 апреля.

Как уточняется, мужчина проходил лечение в тверской городской больнице №6. На данный момент он продолжает лечение — получает медицинскую помощь по неврологическому заболеванию, его планируют выписать на следующей неделе.

27 марта из Калининской районной клинической больницы были выписаны мужчина и женщина, также выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Тверской области проходят ещё три пациента. Их состояние удовлетворительное. Всего в регионе подтверждено шесть случаев коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе увеличиваются объёмы лабораторных исследований на коронавирус — на данный момент проведено свыше 3700 исследований. Госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 медучреждений, также в случае необходимости готовы задействовать дополнительные мощности. В регионе закупают дополнительно медоборудование, лекарства, средства защиты и дезинфекции для медучреждений, всего более 1600 наименований. В регионе, а усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах, проведена дезинфекция организаций образования и культуры, социальных учреждений. Введён запрет на проведение массовых мероприятий, работу магазинов и ресторанов, развлекательных учреждений. Работают только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.