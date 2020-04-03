Челябинск, , 19:54 — REGNUM Челябинская и Свердловская область поделят между собой гуманитарный груз с масками и медицинскими принадлежностями. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Всего в закупленном в Китае Русской медной компанией гуманитарном грузе насчитывается 10 млн масок. Каждый регион получит по 5 млн. Также будет поделён и другой груз.

Как сообщало ИА REGNUM, поставка груза ожидается с 8 по 12 апреля. Добавим, сейчас на Урале отмечается острая нехватка масок.

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