Москва, , 19:53 — REGNUM Клиенты российскиой авиакомпании «Победа» столкнулись с мошенническими телефонных звонками от её имени. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе авиаперевозчика.

«Появилась информация о мошенниках, обзванивающих клиентов от имени нашей авиакомпании и запрашивающих данные банковских карт якобы для возврата денежных средств», — говорится в сообщении.

В компании призвали граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, подчеркнув, что перевозчик не запрашивает данных банковских карт у своих клиентов, а возврат средств по отменённым рейсам осуществляется в автоматическом режима на счета в личных кабинетах пассажиров.

В случае если у клиента нет личного кабинета, он будет создан и клиенту придёт ссылка на электронную почту, указанную в бронировании, добавили в пресс-службе.