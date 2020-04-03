Ижевск, , 19:49 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что получил много обращений от молодых мам и граждан, которые активно занимаются спортом, с просьбами разрешить прогулки вокруг дома. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мы допускаем с завтрашнего дня (4 апреля) гулять с грудными детьми в закрытой коляске в периметре дома, совершать индивидуальные пробежки. Я хочу обратить внимание всех спортсменов, мы берем на себя большую ответственность и большой риск», — отметил глава республики.

Он добавил, что если патруль будет видеть, как граждане вечером бегают «в магазин, извините, за бутылкой», это не является пробежкой.

Также допускаются индивидуальные занятия скандинавской ходьбой при соблюдении дистанции в три метра. Также не запрещено проводить с персональным тренером индивидуальные занятия на открытом воздухе, однако при этом нельзя использовать уличный спортивный инвентарь, поскольку вирус остается на любой поверхности в течение 72 часов.

Все эти мероприятия можно осуществлять до 19:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии заявил, что режим всеобщей самоизоляции продлен в республике до 30 апреля. Планируется ввод ряда ограничений на перемещение граждан и транспорта внутри региона, на семи направлениях с соседними регионами будут организованы контрольно-пропускные пункты