Женева, Швейцария, , 19:49 — REGNUM Количество зараженных коронавирусом COVID-19, превысившее в мире миллион человек, это больше, чем простой кризис в сфере здравоохранения, заявил 3 апреля на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, пандемия уже вызвала масштабные социально-экономические последствия.

«ВОЗ получила данные о более чем миллионе подтвержденных случаев заражения COVID-19, в том числе о более чем 50 тыс. смертей от этого заболевания. Мы знаем, что это больше, чем кризис системы здравоохранения. Мы знаем о глубоких социальных и экономических последствиях этой пандемии», — сказал Гебрейсус.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число зараженных коронавирусом людей выявлено в США. Ещё 2 апреля их количество превысило 200 тыс.

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