Пенза, , 19:56 — REGNUM В Пензенской области председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ольга Чистякова передала 10 тыс. защитных масок в волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи со сложной эпидситуацией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Волонтеры поблагодарили за маски и рассказали о большом количестве звонков в колл-центр. Так, за 2 апреля поступило 168 звонков в волонтерский центр, продукты питания доставили по 49 адресам. Центр работает с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

Напоминаем, что в Пензенской области создан фонд борьбы с коронавирусом, куда уже перечислено более 5 млн рублей. Собранные средства аккумулируются на расчетном счете «Союза женщин России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 3 апреля в Пензенской области подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных заражений в регионе составило 27 случаев.

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