Кейптаун, , 19:41 — REGNUM В ЮАР за 24 часа общее число выявленных носителей коронавирусной инфекции увеличилось на 43 до 1505, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению южноафриканского минздрава, также за сутки в стране скончались двое заболевших COVID-19, общее число смертей составляет девять.

На данный момент коронавирусная инфекция выявлена почти во всех странах Африки, общее число носителей инфекции на континенте превышает 6000 человек.

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