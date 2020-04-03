Ярославль, , 19:39 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов определился с мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ Дмитрия Миронова. В Ярославской области продлено действие ограничительных мер в части запрета на проведения массовых мероприятий, закрытия торговых центров, точек общепита, домов отдыха, парков, введение ограничений на бронирование гостиниц.

Правительство Ярославской области

Продлен срок обязательной изоляции для ярославцев старше 65 лет, теперь она продолжится не до 14, а до 30 апреля. Карантин для основной части населения региона при этом не вводится, он носит добровольный характер.

«Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Ярославской области, неуклонно соблюдать нормы и правила поведения, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан, предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе обеспечить самоизоляцию, социальное дистанцирование», — отмечается в тексте указа Ярославского губернатора.

Обеспечивать проведение ограничительных мероприятий поручается правительству Ярославской области. Именно данный орган исполнительной власти должен вводить дополнительные ограничения при ухудшении ситуации с распространением коронавируса в регионе.

«…В том числе устанавливать особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки; распространять действие ограничительных мероприятий на всю территорию Ярославской области», — говорится в указе.

Ограничительные меры при этом не распространяются на населенные пункты Ярославской области с численностью населения менее 50 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские медики получат надбавки за работу с больными коронавирусом