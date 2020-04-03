Рим, , 19:35 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 3 апреля, в Италии умер 14 681 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 766, сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Днем ранее число погибших увеличилось на 760.

Выздоровели 19 758 человек, за день этот показатель увеличился на 1480. Днем ранее количество выздоровевших увеличилось на 1431.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2339 (днем ранее — на 2477). Без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 85 388 (с учетом выздоровевших и погибших — 119 827).

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года.

На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (по данным властей — 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.