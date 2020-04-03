Нью-Йорк, США, , 19:35 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщил 3 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, на сегодняшний день число заражённых коронавирусом достигло 102 863 человек, а количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, достигло 2935.

Куомо отметил, что из этих 102 тыс. 57 1159 приходится на жителей города Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк и одноименный мегаполис на данный момент остаются эпицентром пандемии в США, которые, в свою очередь, заняли первое место в мире по масштабам распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Всем игрокам АПЛ сократить зарплату на 30 %