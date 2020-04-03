Москва, , 19:33 — REGNUM На данный момент в России насчитывается 18 профессиональных компаний, которые занимаются пошивом медицинских масок. Об этом 3 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом им удалось в 2,5 раза увеличить свою производительность. Вместо 600 тысяч масок они производят 1,4 млн штук ежесуточно.

«Этого не хватает. Потребность увеличилась в сотни раз. Мы привлекли ряд предприятий легкой промышленности, которые перестроили свои производства. И сегодня вышли на мощность порядка 130 тысяч в сутки и в ближайшее время должны прийти к объёму 200 тысяч в сутки. Также нам помогает система исполнения наказаний. Более 200 исправительных учреждений работают в этом направлении и производят маски. Объем 130−140 тысяч в сутки. Должны выйти на объем 1,5−2 млн масок в сутки», — сказал Евтухов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии откроют КПП для проверки транспорта из соседних регионов