Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Каникулы и выходные для петербургских школьников завершаются 5 апреля. Об этом заявила 3 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

«С 6 апреля у детей начинается учеба, но она будет необычная, будет вестись в дистанционном формате», — сказала Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Все педагоги тоже будут работать из дома со своих мобильных устройств, подчеркнула чиновница.

Кроме того, она отметила, что по санитарным нормам дети могут проводить у экрана компьютера от 15 до 30 минут подряд, в связи с чем расписание уроков тоже будет уникальным.

«Это будет совершенно новое расписание, не то, к какому ребята привыкли в школе. Они будут работать частично с планшетами и частично с учебниками, выполнять задания», — пояснила Потехина.

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