Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе. Об этом сообщила 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, новым постановлением правительства города разрешается работа предприятий, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом транспорта.

Разрешена работа и некоторых магазинов, которые не являются продуктовыми.

«Продаваться будут и мобильные устройства», — добавила Потехина.

Кроме того, нововведением станет обязательная дезинфекция такси и запрет пользоваться детскими площадками.

«Если кто-то вдруг надумает, то есть прямой запрет на то, чтобы пользоваться детскими площадками», — подчеркнула чиновница.

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Ранее губернатор Александр Беглов также решил не ограничивать продажу табака и алкоголя в городе.

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