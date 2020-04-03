Курск, , 19:14 — REGNUM В Поныровском районе Курской области из-за опасности распространения коронавируса введут особый режим. Как сообщил портал «Курские известия», об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Причиной стал подтверждённый случай заболевания у жительницы Поныровского района. Она с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице, поэтому после выявления у неё коронавируса 26 медиков отправили на карантин, как и близко контактировавших с ней людей.

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Однако, по словам Старовойта, до госпитализации женщина активно передвигалась и часто ездила на электричках, поэтому достоверно определить круг её контактов невозможно.

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