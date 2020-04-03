Ижевск, , 19:07 — REGNUM В Удмуртии стартовал проект «Генеральная уборка». По сути, это означает тотальную дезинфекцию во всех городах и районах республики, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

«Главам муниципальных образований, правительству поручаю взять под контроль и обеспечить тщательную дезинфекцию железнодорожных вокзалов, станций, автовокзалов, аэропорта, остановок общественного транспорта, машин такси и общественного транспорта», — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что это уже делается практически во всех случаях. Крайне важно дезинфицировать общественные пространства: парки, скверы, детские игровые площадки, входные группы и торговые залы в магазинах, подъезд многоквартирных жилых домов и придомового имущества.

При этом, добавил Бречалов, обращаясь к управляющим компаниям, брать на это дополнительные средства с граждан недопустимо, все необходимо делать в рамках действующих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии заявил, что режим всеобщей изоляции в регионе продлевается до 30 апреля. Режим будет действовать пока в том же формате, как и неделей ранее.