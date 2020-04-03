Москва, , 19:03 — REGNUM BMW Group Россия, KIA Motors Russia & CIS и «Мерседес-Бенц РУС» присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Компании предоставили машины для передвижения добровольцев, которые оказывают адресную помощь пожилым и маломобильным гражданам, оказавшимся в самоизоляции из-за распространения COVID-19.

В конце марта дилерский центр «Мерседес-Бенц» в Поволжье включился в работу волонтерского штаба в Уфе. На предоставленных автомобилях волонтеров в места выполнения обращений отвозят водители автошколы «Приоритет». На данный момент компания «Мерседес-Бенц РУС» планирует расширить инициативу на другие регионы страны.

BMW Group Россия передала 16 автомобилей организаторам акции #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры используют автомобили BMW и MINI для доставки медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости всем, кто в этом нуждается. Топливные расходы BMW Group Россия также взяла на себя.

KIA Motors Russia & CIS, помимо выделения автопарка, передала в фонд #МЫВМЕСТЕ пять миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для добровольцев и пожилых людей, которым требуется помощь.

«К акции #МЫВМЕСТЕ присоединилось уже более четырех тысяч партнеров. Это коммерческие компании, общественные организации и просто граждане, которые предлагают свои ресурсы. Мы благодарим каждого, кто помогает в борьбе с распространением коронавируса. Сегодня нам важно обеспечить безопасность не только граждан из зоны риска, но и наших волонтеров, которые доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным», — отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Помимо этого, московская каршеринговая компания «Делимобиль» предоставляет свои услуги волонтерскому штабу в столице. Добровольцы, зарегистрированные в системе, могут пользоваться автомобилями для доставки продуктов и лекарств гражданам, находящимся в самоизоляции, бесплатно.

Во всех регионах России работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Чтобы стать добровольцами, 50 207 человек зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф.

Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру8 (800)-200−34−11. Горячая линия работает по базе Фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ. По состоянию на 3 апреля, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 331 202 звонка, сформировано 44 112 заявок. Проработано более 35 тысяч обращений.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.