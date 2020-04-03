Токио, , 19:24 — REGNUM Успехи японцев по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, где условия для распространения болезни являются практически идеальными: в чём секрет их эффективности и являются ли эти меры действительно успешными, выясняли эксперты интернет-издания «Известия».

Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Японии в конце января, все они были «привозными» и выявлены у туристов, прибывших в страну из Китая, в том числе из Уханя, ставшего очагом пандемии коронавируса. Спустя 2,5 месяца, по состоянию на 2 апреля в стране было подтверждено 2384 случая заражения коронавирусом, считая и тех, кто заразился на круизном судне Diamond Princess. По сравнению с остальными странами Азии, в Японии отмечается весьма невысокий прирост заболеваемости. По оценкам экспертов этот прирост составляет 0,002%.

Темпы роста заболеваемости кажутся особенно мизерными, если принять во внимание факт, что в Японии достаточно большая часть населения — пожилые люди. Кроме этого, граждане страны проживают в городах с очень большой плотностью населения. Такие условия специалисты называют идеальными для распространения COVID-19, однако в Японии властям удалось сдержать наступление коронавируса.

Первоначально японские власти действовали достаточно оперативно в рамках общего для многих стран алгоритма для сдерживания распространения инфекции. С первых дней появления подтверждённых случаев коронавируса в стране был объявлен карантин в образовательных учреждения, сотрудников начали переводить на удалёнку, закрыли места массового скопления люде, отменили множество мероприятий и призвали ограничить контакты между людьми. Новые случаи заражения мгновенно фиксировались, проверялись контакты заражённого. Такие меры, по подсчёту Сато Акихиро, профессора нейробиологии в Йокогамском городском университете, помогли снизить уровень заражения на 50%.

Однако, кроме этих мер, общих для всех стран, эксперты называют и ряд других факторов, замедливших распространение COVID-19. В частности, профессор медицины Митсуоши Урашима (Mitsuyoshi Urashima) в Университете Дзикэй предположил, что начало эпидемии коронавируса в Японии совпало с сезонной эпидемией гриппа. По его мнению, обе инфекции, наложившись, сильно ослабили друг друга. Кроме того, ряд экспертов отмечает высокий уровень медицины в Японии. В частности, здесь обязательны прививки от возрастной пневмонии для граждан старше 65 лет, они ежегодно проходят профосмотр. Возможно, именно эти прививки повлияли на процент смертности среди пожилых людей.

Также отмечается, что японцы, в силу своей дисциплинированности, скрупулёзно следуют рекомендациям врачей и в массовом порядке применяют все методы, позволяющие снизить возможность инфицирования себя и других. Для них социальной нормой является ношение масок и использование индивидуальных полотенец вместо сушилок для рук.

Кроме этого, эксперты напоминают, что для японцев соблюдение социальной дистанции является традицией, им не свойственно обмениваться рукопожатиями, объятиями и вообще прикасаться друг к другу и сильно приближаться к незнакомым людям в общественных местах. Это в условиях распространения коронавирусной инфекции стало безусловным плюсом.

При этом японские медики отвергли тактику массового тестирования граждан на коронавирус. Анализы берутся избирательно, лишь при наличии безусловных показаний у пациентов. Тест проводят людям из группы риска и тем, у кого температура не снижается в течение четырёх дней. Официальный представитель японского Минздрава Ясуюки Сахара заявил по данному поводу, что не видит необходимости тестировать всех, кто обеспокоен своим самочувствием. Такая тактика выбрана для сосредоточения ограниченных медицинских ресурсов на тех, кому действительно нужна помощь.

Несмотря на все успехи, которые демонстрирует сегодня Япония в борьбе с угрозой эпидемии коронавируса, эксперты призывают не делать скоропалительных выводов и приводить данную стратегию борьбы в пример. Так руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов назвал ситуацию в Японии, особенно в Токио, сложной. По его словам, в правительстве страны все ходят в масках, а парламент Японии предоставил премьер-министру Синдзо Абэ право объявлять в стране режим ЧС в связи с эпидемией. Количество заражённых постоянно растёт и не исключено, что Абэ вскоре воспользуется своим правом и объявит режим ЧС. Медики, в свою очередь, отмечают рост заболеваемости коронавирусом на местах и высказывают опасения, что в дальнейшем система здравоохранения может не выдержать наплыва больных.

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