Копейск, Челябинская область, , 18:59 — REGNUM В Челябинской области 32-летний житель города Копейска отдан под суд за гибель 40-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в ноябре 2018 года он её изнасиловал, за что был привлечён по уголовной статье. Затем гражданин встречался с пострадавшей, чтобы добиться договорённости о прекращении уголовного дела. Во время очередной встречи у дома женщины он был пьян. В ходе конфликта несколько раз ударил даму, из-за чего она скончалась.

Следователи собрали по делу необходимые доказательства. Дело направлено в суд.