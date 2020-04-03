Москва, , 19:00 — REGNUM Дагестан не будут закрывать для въезда и выезда из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля при помощи телемоста заявил глава региона Владимир Васильев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы не должны огораживаться. Мы не должны закрывать Дагестан, как некоторые субъекты пытаются это сделать. Мы должны защитить дагестанцев от тех, кто представляет опасность. Допустим, вчера 1050 [авиапассажиров] прилетело в Москву. в основном дагестанцы, кто-то из Европы, в основном, через Москву», — сказал Васильев.

По его словам, основная цель — взять на контроль прибывших людей, чтобы они не заразили других. Однако эта задача решаема, уверен Васильев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане объявили о мерах поддержки бизнеса в условиях коронавируса