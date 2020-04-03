Липецк, , 18:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Липецкой области найти помещение для волонтёрского проекта многодетной семьи Ефановых, сообщает ИА REGNUM.

Семья из Боринского района, в которой воспитывается 21 ребёнок, помогает воспитанникам детских домов освоить работу по дереву. Проект занял первое место во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России», однако ему требуется помещение под мастерскую. С просьбой о помощи к президенту семья обратилась 22 января, когда Владимир Путин посещал Усмань.

До 1 июня администрация региона должна обеспечить предоставление помещения и объектов инфраструктуры, необходимых для развития социально ориентированного проекта семьи Ефановых.

Читайте ранее в этом сюжете: К Путину за помощью обратились участники липецкого волонтёрского проекта