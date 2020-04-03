Красногорск, , 18:54 — REGNUM В Московской области ещё 13 пациентов с коронавирусом выздоровели за последние сутки. Об этом сообщает 3 апреля оперативный штаб региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию все излечившиеся пациенты были выписаны из стационарных отделений больниц.

В оперативном штабе также уточнили, что общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье достигло 30 человек.