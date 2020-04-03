Саратов, , 18:56 — REGNUM Саратовская городская клиническая больница №2 имени В. И. Разумовского перепрофилирована для оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Губернатору области Валерию Радаеву о проделанной работе рассказала главный врач больницы Наталья Бакал. По ее словам, выполнены работы по устройству санитарных шлюзов, завершается обустройство площадок для санитарной обработки транспорта. Весь медицинский персонал прошел подготовку по эпидемиологии, диагностике, лечению, профилактике коронавирусной инфекции. Больница обеспечена необходимым количеством лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения.

Губернатор осмотрел стационар, в котором будет развернуто 417 коек инфекционного профиля, включая 298 коек, обеспеченных кислородом, и 148 — аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). 130 коек с необходимым оборудованием уже готовы. Для дополнительных реанимационных мест выделят отдельный лечебный корпус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2 апреля в Саратовской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое жителей Саратова, один — из Энгельса. Путешественники прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией: Турция, Польша, Греция. Ранее они соблюдали режим самоизоляции. Один зараженный помещен в стационар, состояние удовлетворительное. Остальные с минимальными симптомами находятся дома. Контактные лица с ними установлены и все находятся под наблюдением.

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