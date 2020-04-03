Ижевск, , 18:49 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции в Удмуртии продлён до 30 апреля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

«Режим домашней самоизоляции для всех жителей республики на всей территории сохраняется до 30 апреля», — сказал глава региона.

Бречалов напомнил, в каких случаях можно выходить из дома: когда возникает прямая угроза жизни и здоровью, либо по медицинским показаниям. Поход за продуктами или лекарствами в ближайший магазин или аптеку, вынос мусора и выгул собак в границах придомовой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин заявил, что теперь регионы будут самостоятельно решать вопросы дополнительных ограничений, ориентируясь на ситуацию с распространением коронавируса в каждом из регионов.