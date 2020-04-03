Москва, , 18:56 — REGNUM Гражданам России, пострадавшим от карантинных мер, не стоит оказывать масштабной помощи из бюджета. Об этом в интервью Первому каналу заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время интервью речь зашла о финансовых выплатах гражданам на время каникул. Глава столицы высказался резко против подобных инициатив, пояснив, что это станет большой нагрузкой для государства.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут», — сказал Собянин.

Выплачивать же деньги гражданам во время каникул должны предприятия, на которых они работают, убеждён мэр Москвы.

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