Рим, , 18:42 — REGNUM Российские военные специалисты, направленные в Италию для борьбы с распространением коронавируса, осуществили полную дезинфекцию еще трёх пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает 3 апреля пресс-служба Минобороны России.

«Российские военные специалисты 2 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо», — указано в сообщении.

Всего с момента прибытия российского контингента в Италию совместно с итальянскими военными специалисты войск РХБЗ России обработали 20 пансионатов для пожилых людей.

В ходе этих мероприятий активно применяется спецтехника и мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия продолжает оставаться на первом месте в Европе по масштабам распространения коронавируса и числу жертв.

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