Рим, 3 апреля 2020, 18:42 — REGNUM Российские военные специалисты, направленные в Италию для борьбы с распространением коронавируса, осуществили полную дезинфекцию еще трёх пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает 3 апреля пресс-служба Минобороны России.
«Российские военные специалисты 2 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо», — указано в сообщении.
Всего с момента прибытия российского контингента в Италию совместно с итальянскими военными специалисты войск РХБЗ России обработали 20 пансионатов для пожилых людей.
В ходе этих мероприятий активно применяется спецтехника и мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, Италия продолжает оставаться на первом месте в Европе по масштабам распространения коронавируса и числу жертв.
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