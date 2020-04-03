Лондон, , 18:35 — REGNUM Видеообращение к согражданам на фоне пандемии записала британская королева Елизавета II, сообщает 3 апреля её пресс-служба.

Запись будет показана по телевидению в Великобритании 5 апреля 2020 г. в 20:00 (время местное).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Борис Джонсон, который находится на лечении в связи с инфицированием вирусом SARS-CoV-2, заявил, что всё ещё болен.

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