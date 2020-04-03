Липецк, , 18:34 — REGNUM Липецкая область временно приостановила авиасообщение с Москвой. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации

Рейсы по маршруту Москва (Домодедово) — Липецк — Москва (Домодедово) отменены до 11 апреля, и этот срок может быть продлён. Такое решение приняли перевозчики из-за снижения пассажиропотока.

Рейсы из Липецка в Санкт-Петербург продолжают пока совершаются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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