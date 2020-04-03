Пенза, , 18:39 — REGNUM О продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 апреля сообщила руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

Также она разъяснила ситуацию по поступающим вопросам по контактной группе с зараженными пациентами. С ее слов, в числе заболевших как первичные, так и вторичные контактные. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Также, она рассказала, что в созданный по инициативе бизнес-сообщества фонд борьбы с коронавирусом уже перечислено около 5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный региональный бизнес готов внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции. Руководители нескольких компаний обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с инициативой создания фонда, который бы накапливал средства частных инвесторов для поддержки граждан и медицинских учреждений, оказавшихся в трудной ситуации.

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О своем решении помочь в борьбе с коронавирусом высказался в своем Instagram-канале и губернатор, перечислив в фонд зарплату за один месяц.

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