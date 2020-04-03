Десногорск, , 18:33 — REGNUM Въезд на территорию города Десногорск Смоленской области, а также выезд из него будет ограничен с 4 по 30 апреля. Об этом говорится в указе губернатора Смоленской области, изменения в который утверждены 2 апреля.

Исключение будет сделано для автомобилей предприятий, для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, а также для тех, кто следует к своему месту жительства. При въезда на территорию Десногорска у жителей будет в обязательном порядке измеряться температура тела. При наличии признаков простудных заболеваний въезд в город будет запрещён.

Город Десногорск является городом атомщиков — здесь расположена Смоленская АЭС.