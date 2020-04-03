Москва, 3 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Велопрокат, открывающийся в этом году в Москве раньше обычно, пока будет доступен только для курьеров и волонтёров. Об этом сообщил 3 апреля в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры», — написал глава города.
Предполагается, что использование велосипедов позволит ускорит доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, находящимся дома в режиме самоизоляции.
Собянин также сообщил, что велопрокат пока будет работать бесплатно, однако время бесплатных поездок «будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтёров».
Отмечается, что инструкции по подключению к бесплатному тарифу уже направлены в курьерские службы и волонтёрские организации.
Как уточнил мэр, половина станций велопроката будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля, а оставшаяся часть — ещё неделю спустя.